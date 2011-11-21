-İsrail yardım önerisini yineledi ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - İsrail, Van'da meydana gelen depremlerin ardından zarar gören bölgelerde insani yardıma hazır olduğunu yineledi. İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklama, son depremlerden zarar gören bölgelerde İsrail'in çok uluslu insani çabalara destek vermeye hazır olduğu bildirildi. Çetin kış koşulları ile karşı karşıya olan depremzedelerin evlerini ve hayatlarını yeniden kurmasına yardımcı olması umuduyla düzinelerce konteynır ve 50'nin üzerinde fonksiyonel barınağı kapsayan prefabrik evlerin talep üzerine Türk hükümeti ile koordinasyon içinde bölgeye gönderildiği kaydedildi. Açıklamada mevcut yöntem, kural ve prosedürlere göre, Türk hükümeti tarafından gerekli görülmesi halinde İsrail'in daha çok destek vermeye hazır olduğu belirtildi.