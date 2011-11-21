T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail yardım önerisini yineledi ANKARA (A.A)

21 Kasım 2011 15:09

-İsrail yardım önerisini yineledi ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - İsrail, Van'da meydana gelen depremlerin ardından zarar gören bölgelerde insani yardıma hazır olduğunu yineledi. İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklama, son depremlerden zarar gören bölgelerde İsrail'in çok uluslu insani çabalara destek vermeye hazır olduğu bildirildi. Çetin kış koşulları ile karşı karşıya olan depremzedelerin evlerini ve hayatlarını yeniden kurmasına yardımcı olması umuduyla düzinelerce konteynır ve 50'nin üzerinde fonksiyonel barınağı kapsayan prefabrik evlerin talep üzerine Türk hükümeti ile koordinasyon içinde bölgeye gönderildiği kaydedildi. Açıklamada mevcut yöntem, kural ve prosedürlere göre, Türk hükümeti tarafından gerekli görülmesi halinde İsrail'in daha çok destek vermeye hazır olduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24