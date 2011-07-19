-İSRAİL YARDIM GEMİSİNİ MISIR'A YÖNLENDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - ''2. Özgürlük Filosu''na ait Yunanistan'dan Gazze'ye doğru hareket eden Onur-El Karame adlı gemi, İsrail'e ait dört savaş gemisi tarafından durdurularak, Mısır'ın Ariş Limanı'na doğru yönlendirildiği ve geminin içinde Türk olmadığı bildirildi. İnsani Yardım Vakfı Basın Koordinatörü Serkan Nergis AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''2. Özgürlük Filosu''na ait geminin Fransa'dan hareket ederek, yakıt ikmali için Girit Adası'na geldiğini, ancak Yunanistan'ın limandan ayrılmasına izin vermemesi üzerine 1 hafta bekletildiğini söyledi. Geçen pazar günü, akşam saatlerinde, uluslararası karasularına çıkmayı başaran geminin, Yunanistan'dan Gazze'ye doğru hareket ettiğini ifade eden Nergis, dün akşam havanın kararması nedeniyle duran geminin, sabahleyin de yoluna devam ettiğini anlattı. Nergis, içinde Türk vatandaşı olmayan gemide, kaptan, üç yabancı gazeteci ve Fransa, Kanada, Yunanistan, Tunus ve İsveç uyruklu 12 atkivistin bulunduğunu söyledi. Gazze'ye 50 mil uzaklıkta olan gemiyi, İsrail ordusuna ait dört savaş gemisinin takibe aldığını belirten Nergis, önü kesilerek durdurulan geminin, daha sonra Mısır'ın Ariş Limanı'na yönlendirildiğini kaydetti. İsrail ordusunun, 1 mil yakından takip ettiği geminin, normal istikametine gitmesine izin verilmediğini anlatan Nergis, ancak herhangi bir uyarı ve müdahale yapılmadığını vurguladı.