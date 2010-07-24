İsrail, yardım gemilerini teslim ediyor

T24 - İsrail, 31 Mayıs'ta baskın düzenleyerek el koyduğu Gazze'ye yardım götüren 3 Türk gemisini serbest bırakma kararı aldı.



İsrail yönetimi, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, aralarında 9 Türk'ün öldürüldüğü Mavi Marmara gemisinin de yer aldığı gemilerin salıverilmesi konusunda karar aldığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, birkaç gün içinde teknik hazırlıkların tamamlanarak, gemilerin gelme sürecinin gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Bakan Davutoğlu, "İsrail'in atması gereken belli adımlar vardı, bu da onlardan biriydi. Umarız ki diğer gerekenler de yapılır." dedi.



Tel Aviv'e nota çekerek gemilerin derhal bırakılmasını isteyen Türkiye, İsrail'den ayrıca özür dilemesini, tazminat ödemesini, bir uluslararası bağımsız, tarafsız komisyon kurulmasını ve Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılmasını talep etmişti. Edinilen bilgiye göre, gemilerin serbest bırakılması ile ilgili lojistik düzenlemeler yapılarak, önümüzdeki günlerde Türk tarafına bildirilecek. Bir İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "kararın tüm ilgili birimlerin onayıyla alındığını" belirtti. Yetkili, "Karar, iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirme ve güven tesis etme çabaları doğrultusunda alınmıştır." dedi. Resmi açıklama ise ordu sözcülüğünden bekleniyor.



Bulunduğu Vietnam'da İsrail'in kararına ilişkin basına bilgi veren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gemileri, Mersin'de hazır tutulan ve bölgeye gidecek römorkörlerle çektireceklerini kaydetti. Teknik hazırlıkların birkaç gün alabileceğini ifade etti. Konunun zaten takip edildiğini belirten Davutoğlu, gemilerin salıverilmesi için yoğun bir diplomasi ve gerekli girişimlerin zamanlıca yapıldığını söyledi.



Davutoğlu, geçtiğimiz ay sonunda Tel Aviv'den gelen talep üzerine İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Ben Eliezer ile Brüksel'de gizli bir görüşme gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin taleplerini bizzat aktarmıştı. Gemilerin serbest bırakılması için BM üzerinden de görüşmeler yapılmıştı. İsrail, hafta içinde de Mavi Marmara baskınından sonra Türkiye'de meydana gelen tepki üzerine vatandaşlarına yaptığı Türkiye'yi ziyaret etmeme uyarısını kaldırmıştı. Türkiye'ye sattığı 10 adet Heron insansız istihbarat uçağının kullanımı için Türk subaylarını eğiten operatörlerini geri çağıran İsrail, bu konuda da geri adım atmıştı. Mavi Marmara, Hayfa'da diğer iki Türk gemisi ise Aşdod'da tutuluyordu.





