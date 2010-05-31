İsrail yardım gemilerine girdi: 16 ölü 60 yaralı

Gemilerle irtibat kesildi

İsrail Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Gemilerde Türk milletvekilleri de var

Yardım gemileri dün Kıbrıs açıklarından yola çıktıklarında Gazze'de heyecanlı bekleyiş vardı. Gazze limanı Türk bayraklarıyla süslenmişti, teknelere İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin resminin bulunduğu balonlar da asılmıştı. Filistinliler yardım taşıyan filoyu dört gözle bekliyordu, bando bile son hazırlıklarını yapmıştı.Ancak beklenen olmadı. İsrail gemileri yol boyunca sürekli taciz etti, daha önce gemilere el koyarak içindekileri gözaltına alacağını açıklamıştı fakat İsrail kimsenin beklemediğini yaptı. Gece saat 04.30'da İsrail ordusu yardım filosuna operasyon düzenledi.İsrail sularına 70 mil açıkta gerçekleşen saldırıda askerler helikopterlerden gemilere indirme yaptı ve silah kullandı.Televizyonlara yansıyan görüntülerde bir helikopterden bazı askerlerin ellerinde silahla iple sallanarak gemiye indiği ve geminin iç taraflarına geçtiği görüldü.Askerler gerçek mermilerle ateş açtı, 16 kişi öldü, İsrail gazetesi Haaretz saldırıda 60 kişinin yaralandığını duyurdu.Daha önce insani yardım filosundaki gemilerden sadece ''Mavi Marmara'' gemisiyle bağlantı kurulabilirken, şu an bu gemi ile de bir bağlantı kurulamıyor.Gelişmeler üzerine Ankara'da da hareketli saatler yaşandı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Levi'ye, Türkiye'nin tepkisinin en sert şekilde ileticeği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan'a bilgi veriyor.Dışişleri Bakanlığının, kısa bir süre içinde olayla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.Gemilerden birinde İsveç Meclisi'nde bulunan Türk Milletvekili Mehmet Kaplan da bulunuyor. Mehmet Kaplan'ın İsveç'te yaşayan ailesi ve yakınları, İsrail'in gemilere müdahale etmesinden sonra Kaplan ile telefon görüşmesi yapamadıklarını bildirdi.Kaplan'ın, İsveç Çevre Partisi ile telefon görüşmesi yaparak İsrail askerlerinin gemilere müdahale etmeye başladığını ve gemilere girdiklerini haber verdiği öğrenildi.Gazze'ye giden yardım filosundaki 6 gemiden 3'ünde insani yardım malzemesi, 3'ünde ise çeşitli ülkelerden yaklaşık 700 insani yardım gönüllüsü bulunuyor. Yardım gönüllüleri arasında 1976 Nobel Barış Ödülü sahibi Kuzey İrlandalı Mairead Corrigan Maguire, yaşlı bir soykırım tanığı, Avrupa ülkelerinden milletvekilleri ve gazeteciler de yer alıyor.