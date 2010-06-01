İsrail, yardım filosundaki herkesi serbest bırakıyor

T24 - İsrail, Gazze’ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu’na önceki gün düzenlediği baskında gözaltına aldığı 368’i Türk 610 kişiyi dün akşam serbest bırakma kararı aldı. Haber, uluslararası ajanslar tarafından ‘flaş’ olarak duyurulurken, Ankara’daki Başbakanlık kaynakları ise kendilerine henüz böyle bir bilginin ulaşmadığını söyledi.



İsrail hükümeti, yardım gemilerine önceki gün düzenlediği kanlı baskında gözaltına aldığı 368’i Türk 610 aktvisti dün gece sürpriz bir şekilde serbest bırakma kararı aldı.



Haberi flaş olarak iki siyasi kaynağa dayandırarak veren İngiliz Reuters ajansı, daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözcüsünün, gözaltına alınan tüm eylemcilerin hemen sınır dışı edileceği yolundaki açıklamasını duyurdu. Fransız Basın Ajansı (AFP) ise ‘acil’ olarak verdiği haberinde, İsrail Başbakanlık ofisine dayanarak, tüm Türk vatandaşlarının sınır dışı edileceğini bildirdi.



AFP, daha sonra gözaltındaki tüm yabancı uyrukluların salı gecesinden (dün gece) itibaren sınır dışı edileceği haberini İsrail Başbakanlık ofisine dayanarak verdi. Alman DPA ajansı da salıverme ve sınır dışı etme işleminin 48 saat içinde tamamlanacağını bildirdi.



Netanyahu’nun sözcüsü Nir Hefez, “Mavi Marmara” gemisi dahil Gazze’ye yardım filosundan gözaltına alınanların tümünün derhal serbest bırakılacağını açıkladı. İsrail Bakanlar Kurulu’nun kararında, “İsrailli askerlere saldırdığı” ileri sürülen 24 kişinin de derhal sınırdışı edileceği belirtildi. Açıklamada serbest bırakılarak sınırdışı edileceklerin toplam sayısının 680 olduğu kaydedildi. Gözlemciler, İsrail’in başta Türkiye’nin tepkisi olmak üzere sürekli büyüyen dünya kamuoyu karşısında zor durumda kaldığından böyle bir kararı almak zorunda kaldığını ifade ettiler. İsrail’in bu karanıdan önce gözaltındaki aktivistlerden 121’ini Ürdün üzerinden ülkelerine gönderilmek üzere sınırdışı etmeye başladığı haberi verilmişti.



Başbakanlık kaynakları ise bu haberin duyulmasının ardından açıklama yaptı. Kaynaklar, Gazze’ye yardım götüren gemilerde gözaltına alınan kişilerin İsrail tarafından serbest bırakılacağı yönünde kendilerine bir bilgi ulaşmadığını, bu konunun teyit edilmediğini bildirdi.





