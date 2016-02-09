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Dünya

İsrail: Yaratıkları dışarıda tutmak için ülkeyi çitle çeviriyoruz

Başbakan Netanyahu: Başka önlemler de alıyoruz ama size söylemeyceğim

09 Şubat 2016 22:40

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in etrafını güvenlik çitiyle çevreleyeceklerini duyurdu. İsrail'in ‘yaratıklardan korunmak için' çitlere ihtiyaç duyduğunu belirten Başbakan Netanyahu, birkaç yılda tamamlanacak bir proje başlattıklarını ifade etti.

Sputnik’in haberine göre "Bana, bütün bir ülkeyi çitler ve engellerle mi çevrelemek istiyorsun" diye soracaklar ifadelerini kullanan Netanyahu, "Cevabım, tartışmaya açık olmayan bir şekide evet" dedi. Projenin milyonlarca şekele mal olacağını söyleyen Başbakan, bu paranın yıllar içinde ödeneceğini belirtti.

Netanyahu, çitlerin altından tünel kazılması durumunda İsrail'in ne tepki vereceği sorusuna ise, "Burada size söyleyemeyeceğim başka önlemler de alıyoruz" cevabını verdi.

 

 

 

 

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