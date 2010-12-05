-İSRAİL YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI KİRALADI TEL AVİV (A.A) - 05.12.2010 - İsrail'in Karmel bölgesinde perşembe günü başlayan başlayan orman yangınını söndürme çabaları çerçevesinde, ABD'den dev yangın söndürme uçağı geldi. "Supertanker" olarak adlandırılan ve bir seferde 75-80 ton su taşıyabilen Boeing uçağı, dün gece yarısından sonra Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanına indi. Uçak, sabah erken saatlerden itibaren yangın müdahale çalışmalarına katıldı. Söz konusu uçağın en önemli özelliği, gece boyunca yangın söndürme çalışması yapabilecek kapasitede olması. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin uçağı, Karmel dağlarında yaklaşık 50 dönümlük bir alanda ormanları küle çeviren yangına müdahale etmeye çalışıyor. Uçakların yangına gece müdahale edememesi ve bölgedeki kuvvetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarının gecikmesine neden oluyordu. Bu nedenle, gece müdahalenin çok önemli olduğu belirtiliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den gelen uçağın, Arizona merkezli bir şirketten kiralandığını açıkladı.