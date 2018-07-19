İsrail, 'Yahudi ulus devleti' yasasını kabul etti; Araplar tepkili: Demokrasinin ölümü!

İsrail parlamentosu, ülkeyi 'Yahudi ulus devleti' olarak niteleyen tartışmalı yasayı sekiz saat süren bir oturumda kabul etti. İsrailli Araplar 'ırkçılığı teşvik ederek etnik üstünlüğü ilerletme girişimi' tepkisi gösterdi. Arap vekillerden Ahmed Tibi, yasa için "demokrasinin ölümü" tanımını yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre tartışmalı yasa, nüfusunun yüzde 20’si Araplardan oluşmasına rağmen İsrail’i ‘Yahudilerin devleti’ olarak tanımlıyor; İsrailli Arapların bir dizi hakkını ihlal ediyor.

Yayılmacılık 'ulusal çıkar' olarak tanımlandı

İsrail parlamentosu Knesset’de sekiz saatten uzun süren hararetli bir oturumun ardından, yasa lehinde 62 vekil oy kullanırken, 55 vekil karşı çıktı. Yasada, “İsrail Yahudi halkının tarihi vatanıdır ve Yahudiler, İsrail’de ulusal kendi kaderini tayin için ayrıcalıklı bir hakka sahiptir” deniyor. Yasaya göre, Arapça’nın resmi dil olarak statüsü düşürülüyor. Yasada, İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim inşası ‘ulusal çıkar’ olarak tanımlanıyor; ‘birleşik Kudüs’ün tamamı’, İsrail’in başkenti olarak tanımlanıyor.

Knesset oturumundaki tartışmaların ardından, yasanın en tepki çeken maddelerinden biri kaldırıldı. Apartheid eleştirisi alan bu maddede, sadece Yahudilerin girebileceği yerleşimlerin oluşturulması öneriliyordu.

"Irkçı politikalar teşvik ediliyor"

İsrailli Arap vekiller tasarının kabul edilmesine tepki gösterdi. Arap vekillerden Ahmed Tibi, yasa için ‘demokrasinin ölümü’ tanımını yaptı. İsrailli Arapların haklarını savunan Adalah isimli sivil toplum kuruluşu ise yasanın ‘ırkçı politikaları teşvik ederek etnik üstünlüğü ilerletme girişimi’ olduğu tepkisini gösterdi. Yasayı savunan İsrail Başbakanı Benyamin Netantahu ise ‘çok önemli bir an’ açıklaması yaptı. Netanyahu geçen hafta “İsrail’in demokrasisinde sivil hakları garanti etmeye devam edeceğiz ama çoğunluğun da hakları var ve kararı çoğunluk verir” açıklamasıyla tepki çekmişti.