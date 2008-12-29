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Ekonomi

İsrail vurdu, petrol fırladı!

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırı, petrol fiyatlarını fırlattı. Uzun süredir gerileyen petrol, 40 dolar sınırına dayandı.

29 Aralık 2008 02:00

Hafta sonunda İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırı, petrol fiyatlarını fırlattı. Uzun süredir gerileyen petrol, yeni haftaya yüzde 5.6'lık bir yükselişle başladı ve 40 dolar sınırına dayandı.

Uzmanlar, Ortadoğu'da yeniden başlayan gerginliğin petrol arzına zarar verebileceği endişeleri ile yoğun alımlar geldiğini belirtiyor.

Petrol analisti Ken Hasegawa, "İsrail ve Filistin ile ilgili haberler piyasayı yukarıya itiyor" dedi. Bu tip durumların sıkça yaşandığına işaret eden Hasegawa, "bence petrolde yukarı potansiyel limitli" diye konuştu.

Bir diğer analist Peter McGuire de, "Çok kötü bir durum ve bütün piyasaları uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor. Ama fiyatlar nereye gider, kimse bilmiyor. Savaşı kim speküle edebilir ki?" dedi.

Petrol fiyatları yaz ortasında 147 dolara kadar ulaşıp rekor kırdıktan sonra ekonomik resesyon beklentileri ile hızla gerilemeye başlamış ve tahminleri alt üst ederek 30 dolarlı rakamlara kadar gerilemişti.

Petrol 2008 başındaki fiyatına göre de yüzde 60 değer yitirdi. Fiyatlar böylece son 25 yılın en büyük yıllık düşüşünü gerçekleştirmiş oldu.




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