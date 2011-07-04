-İSRAİL VE YUNANİSTAN'DAN ORTAK TATBİKAT TEL AVİV (A.A) - 04.07.2011 - İsrail ile Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin, Yunanistan'da iki hafta süreyle yaptıkları ortak tatbikatı bugün tamamladıkları bildirildi. Haaretz gazetesinin internet sitesinde verilen habere göre, ortak tatbikat, Yunanistan'ın Larisa hava üssünde gerçekleştirildi. Tatbikatta İsrail'in bazı "seçkin" filoları ile İsrail ordusunun seçkin kurtarma birimi 669'un da yer aldığı bildirildi. Yunanistan'ın son bir kaç gündür Gazze için düzenlenen ikinci filonun kalkışını durdurmaya çalıştığı belirtilen haberde, Yunanistan hükümetinin, filo sorununa bir çözüm bulmak amacıyla, dün gemilerdeki yardım malzemelerini Gazze'ye aktarma önerisinde bulunduğu da hatırlatıldı. Yunanistan'ın bu önerisi, yardım malzemelerinin ülkeye ait gemilerle, BM'nin gözetiminde İsrail veya Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne aktarılmasını öngörüyordu. Yunanistan'ın bu önerisini İsrail'in de kabul ettiği, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da öneriye destek verdiği bildirilmişti. Ancak, filo organizatörleri, Yunan hükümetinin bu teklifini kabul etmemişti.(GÜR-SO)