İsrail ve Türkiye hava koordinasyonunu yeniden mi kuruldu?

İsrail Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleri arasında Akdeniz’deki hava trafiğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayan koordinasyon mekanizmasının yeniden kurulduğu bildirildi.



Jerusalem Post gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, iki ülke arasında Mavi Marmara baskınının ardından kopma noktasına gelen ilişkileri düzeltmek adına koordinasyon mekanizmasının yeniden faaliyete geçirildiğini açıkladı.



Türkiye’nin İsrail askeri ataşesinin iki hafta önce Uvda Hava Kuvvetleri üssünde yabancı ülkelerin askeri yetkililerine verilen bir brifinge katıldığını söyleyen yetkili, brifingin İsrail ile İtalya Hava Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen ortak tatbikat sırasında yapıldığını belirtti.



İsrail’in Türkiye’yi 2013 yılında yapılacak geniş kapsamlı bir uluslararası hava tatbikatına davet etme ihtimali olduğunu da belirten yetkili, “Türkiye’nin katılıma engel olacak herhangi bir şey göremiyorum” dedi.

Tarhin en büyük tatbikatı geliyor



Türkiye ve İsrail hava kuvvetleri arasındaki ilişkiler 2009 yılında İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği Dökme Kurşun Operasyonu’ndan sonra kesilmişti.



İsrail Hava Kuvvetleri, ilişkilerin bozulmasından önce Türk Hava Kuvvetleri’yle ortak hava tatbikatları düzenliyordu. İsrail uçakları ayrıca Türkiye’nin hava sahasını da tatbikat için kullanıyordu.



İlişkiler bozulduktan sonra İsrail Romanya, Yunanistan gibi ülkelerle anlaşmalar yaparak bu alanda Türkiye’nin bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışmıştı.



Son olarak dün, İsrail ve ABD’nin tarihin en büyük ortak tatbikatını düzenleyeceği bildirildi.



2013’te yapılacak ve Türkiye’nin de davet edilmesi planlanan tatbikatın da bu olduğu tahmin ediliyor.

