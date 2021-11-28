İsrail ve İran arasında siber saldırı gerilimi

İsmini vermeyen iki ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, İran’da geçen haftalarda meydana gelen ve ülke genelinde yakıt dağıtım sistemini durduran siber saldırının arkasında İsrail’in olduğunu söyledi.

The New York Times’da yer alan habere göre, İran’ın yakıt dağıtım sistemine son aylarda düzenlenen siber saldırı sonucu ülkedeki 4 bin 300 benzin istasyonunda işlem durmuştu. Sistemin tamamen düzelmesi 12 gün sürmüştü.

İsmini vermeyen iki ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, siber saldırıdan İsrail’in sorumlu olduğunu söyledi.

İran’daki benzin istasyonlarını çökerten siber saldırıdan günler önce İsrail’de büyük bir tıp merkezini ve popüler LGBTİ+ flörtleşme sitesini hedef alan siber saldırılar meydana gelmişti. İsrailli yetkililer bu saldırıların arkasında İran’ın olduğunu açıklamıştı.