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Dünya

İsrail ve Hamas 'ateşkeste uzlaştı'

İsrail ordusu, Çarşamba günü İsrail’in güneyine 70 füze fırlatıldığını, ikisi ağır beş kişinin yaralandığını belirtti

25 Ekim 2012 18:55

 

İsrail ve Hamas’ın günler süren saldırıların ardından ateşkes üzerinde anlaşmaya vardıkları belirtildi.
 
Gazze’den bildiren BBC muhabiri Jon Donnison, resmi olmayan müzakerelerin Mısır aracılığıyla yapıldığını, ateşkesin ne kadar süreceğinin bilinmediğini aktardı.
 
Pazartesi günü İsrail’e düzenlenen füze saldırısında beş kişi yaralanmıştı.
 
İsrail’in misilleme olarak Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında da dört militan ölmüştü.
 
Saldırıların süreceği endişesi nedeniyle sınır bölgesinde okullar tatil edilmişti.
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hafta başında, ‘militanların İsrail’e füze atışlarının devam etmesi durumunda saldırılara da devam edileceğini’ duyurdu.
 
Netanyahu, “Bu tırmanışı biz istemedik ve biz başlatmadık. Ama devam ederse daha kapsamlı bir operasyon düzenlemeye hazırız” dedi.
 
İsrail ordusu, Çarşamba günü İsrail’in güneyine 70 füze fırlatıldığını, ikisi ağır beş kişinin yaralandığını belirtti.
 
Hamas’ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları ve Gazze merkezli Halk Direniş Komiteleri de yaptıkları açıklamada, “Bu mübarek görevler, düşmanlar tarafından halkımıza karşı işlenmeye devam eden suçlara cevaptır” dedi.
 
AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’ın Orta Doğu’da barış sürecini canlandırma amacıyla bölgeyi ziyaret ediyor.
 
Ashton, Perşembe günü Filistin lideri Mahmud Abbas ve Başbakan Salam Fayyad’la bir araya gelecek.
 

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