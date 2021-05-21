İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesten sonra ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgeye gelmeyi planlıyor

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ve Hamas ateşkes anlaşmasına vardıktan sonra Orta Doğu'yu ziyaret etmeyi planladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde önümüzdeki günlerde bölgeye gelmeyi planladığını ifade etti.

Blinken, Orta Doğu'da İsrailli ve Filistinli yetkililerin yanı sıra bölgedeki bazı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

11 gün boyunca tırmanmaya devam eden birçok sivil can kaybına neden olan hava saldırıları ve roket atışlarının ardından İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sabah saat 02.00 itibariyle yürürlüğe girdi.