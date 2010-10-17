-İSRAİL VE HAMAS ARASINDA DOLAYLI GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI TEL AVİV (A.A) - 17.10.2010 - İsrail ile Hamas arasında, kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılması ve karşılığında İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına yönelik arabuluculu görüşmeler yeniden başladı. Son 6 aydır askıdaki görüşmelerin yeniden başladığı, Alman arabulucu Gerhard Konrad'ın 2 hafta kadar önce Gazze'ye geldiğinin açıklanmasıyla ortaya çıkmıştı. Hamas'ın Siyasi Büro yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, dün Londra'da Arapça yayımlanan El Hayat gazetesine, Konrad'ın Gazze'ye geldiğini belirtmiş, ancak Hamas'la görüşmelerine ilişkin ayrıntı vermemişti. Ebu Marzuk, Hamas'ın bu konudaki tavrının değişmediğini de vurgulamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Alman arabulucunun girişimiyle yeni görüşmeler olduğunu doğruladı. Ancak Şalit ailesi, konuyla ilgili son gelişmelere rağmen iyimser olmadıklarını belirttiler. Şalit ailesi ile birlikte 200 kadar gösterici, bugün Kibbutz hareketinin 100. yıldönümü nedeniyle, İsrail kabinesinin toplandığı Deganya kibbutzunda bir protesto eylemi düzenledi. 2006'da İsrail ile Gazze şeridi arasındaki sınırda, aralarında İzzeddin El Kassam Tugayları'nın da bulunduğu 3 silahlı örgütün militanlarınca Gazze'ye kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit, o günden bu yana Gazze'de bilinmeyen bir yerde tutuluyor. Şalit'in serbest bırakılması karşılığında Hamas, sadece kendi üyelerinin değil, Filistin'in önde gelen bazı fraksiyon liderlerinin de aralarında bulunduğu binden fazla siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını istemişti. İsrail cezaevlerinde 10 bin dolayında Filistinli tutuklu bulunuyor.