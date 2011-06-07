-İSRAİL VE FİLİSTİNLİ YETKİLİLER WASHINGTON'DA TEL AVİV (A.A) - 07.06.2011 - İsrail ve Filistinli yetkililerin, ABD'nin barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabaları çerçevesinde, Washington'da dolaylı görüşmeler yaptıkları bildirildi. Haaretz gazetesinin İsrail Başbakanlığından bir kaynağa dayanarak verdiği habere göre, görüşmelerde İsrail tarafını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun özel temsilcisi İzak Molho, Filistin tarafını ise eski Filistinli Başmüzakereci Saib Erekat ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna temsil ediyor. Amerikalı yetkililer de Beyaz Saray'da ya da Dışışleri Bakanlığı'nda yürütülen görüşmelerde taraflar arasında arabuluculuk yapıyor. İsrailli kaynak, Amerikalıların tarafları, ABD Başkanı Barack Obama'nın 19 Mayıs'ta yaptığı konuşmadaki prensiplere göre barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını öngören Fransız İnisiyatifi çerçevesinde Washington'a davet ettiğini belirtti.