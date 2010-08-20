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Dünya

İsrail ve Filistin'e Ortadoğu Dörtlüsü arabulucu oluyor

Ortadoğu Dörtlüsü, İsrail ve Filistin yönetimi arasında doğrudan görüşmelere geçilmesi için tarafları Washington'a davet edecek.

20 Ağustos 2010 03:00

T24- Özellikle ABD'nin ısrarla bastırdığı İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerine başlanması konusunda önemli bir adım atıldı. ABD, AB, Rusya ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü, İsrail ve Filistin yönetimi arasında doğrudan görüşmelere geçilmesi için tarafları 2 Eylül'de Washington'a davet edeceği bildirildi. 


Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Ortadoğu Dörtlüsü'nün konuya ilişkin detaylar üzerinde dün uzlaşı sağladığı belirtildi.


İsrail ve Filistinlilerin daveti kabul etmesinin beklendiğini belirten yetkili, bugün konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmasının planlandığını söyledi.


2 Eylül'de Washington'da başlaması beklenen görüşmelere ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık yapması öngörülüyor

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