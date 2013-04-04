İsrail ve Filistin Türkiye'de masaya oturuyor!



İsrail istihbarat sitesi Debka, İsrail Devlet Radyosu'na dayanarak, Filistin ve İsrail yetkililerinin 11 Mayıs'ta Türkiye'de görüşme masasına oturacağını duyurdu.

İsrail istihbarat sitesi Debka, İsrail Devlet Radyosu'na dayanarak, Filistin ve İsrail yetkililerinin 11 Mayıs'ta Türkiye'de görüşme masasına oturacağını duyurdu.

Habere göre, Türkiye'ye gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yapacağı görüşmelerin gündem maddelerinden biri de Filistin-İsrail görüşmeleri olacak.

John Kerry Ankara'dan sonra Kudüs'e ve oradan da Ramallah'a geçerek, sırasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ve Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas ile Türkiye'de yapılacak barış görüşmelerini konuşacak.