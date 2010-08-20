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Dünya

İsrail ve Filistin müzakerelere başlıyor

İsrail ve Filistin Özerk Yönetimi'nin, Eylül ayında doğrudan müzakerelere başlaması planlanıyor.

20 Ağustos 2010 03:00

T24- İsrail ve Filistin Özerk Yönetimi'nin, Eylül ayında doğrudan müzakerelere başlaması planlanıyor.

İsrail ve Filistin Özerk Yönetimi'nin, 20 ay aradan sonra Eylül ayı başında doğrudan müzakerelere tekrar başlamaları planlanıyor.

Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bu yöndeki açıklamayı bugün yapması bekleniyor.

Amerikan kaynaklarına göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Filistin Lideri Mahmud Abbas, Washington'da başlayacak müzakerelerin bir yıl süreyle sınırlı olmasını kabul etti.


Muhtemelen 2 Eylül'de başlayacak müzakerelerde, Amerikan Başkanı Barack Obama da hazır bulunacak.

Görüşmelerde sınır, Kudüs'ün statüsü, İsrail'e verilecek güvenlik garantisi ve Filistinli mültecilerin geleceği gibi zorlu konular masaya gelecek.

Taraflar Mayıs ayında dolaylı müzakerelere başlamıştı. Ancak İsrail ve ABD ılmılı Arap ülkelerinin de desteğiyle bir süredir doğrudan görüşmelere başlamaları için Filistin Yönetimi'ne baskı yapıyordu.

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