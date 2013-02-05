İsrail ve Filistin kitaplarda birbirini tanımıyor

Filistin ve İsrail okullarında okutulan ders kitaplarında kullanılan haritalarda tarafların birbirini tanımadıkları tespit edildi.

Guardian gazetesinde yayımlanan Harriet Sherwood imzalı haber, üç yıllık bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koyuyor.

Kutsal Topraklardaki Dini Kurumlar Konseyi'nin yaptırdığı araştırma, "tarafların vatan kavramını kendi pencerelerinden tanımladığı ve karşı tarafı dışladığı" sonucuna varıyor.

Filistin kitaplarının sadece yüzde 4'ünde, İsrail ile sınırları gösteren yeşil hat çizilerek sınırın ötesi İsrail olarak tanımlanmış. Haritaların neredeyse yüzde 60'ı sınırları hiç göstermezken, çok az bir bölümü ise sınırları gösterdiği halde, diğer tarafı İsrail olarak tanımlamış.

İsrail ders kitaplarındaki haritaların yüzde 76'sı ise Filistin ile İsrail toprakları arasında hiçbir sınır göstermiyor ve Filistin'in adı geçmiyor. Araştırma raporunda, "Bu haritalar İsrail haritası olarak sunuluyor; İsrail ile Filistin arasındaki sınırların haritaya dâhil edilmemesi, Filistin topraklarının da İsrail devletinin bir parçası olarak görüldüğü şeklinde yorumlanabilir" deniliyor.

'Fantezi yansıtılıyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen araştırma raporu "Kendi Anlatımlarımızın mı Kurbanıyız? İsrail ve Filistin Ders Kitaplarında 'Öteki'ne Bakış" başlığını taşıyor.

Araştırmayı yürüten ve Yale Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü olarak görev yapan Bruce Wexler, Guardian'a yaptığı açıklamada, "Bu neredeyse komik denecek bir durum. Haritanın amacı gerçeği yansıtmaktır; burada ise fantezi yansıtılıyor" dedi.

Fakat Profesör Wexler, tarafların birbirini karaladığı yönündeki iddiaları temelsiz buluyor. Wexler, "Kitaplarda 'öteki'nin aşırı karalanması ya da canavarlaştırılması durumuna rastlanmamıştır" diyor.

Araştırma kapsamında Filistin ve İsrail'de okutulan 3.000 kitap ve harita incelendi. 10 bin sayfaya yakın Filistin kitaplarında, sadece altı örnekte "karşı tarafın düşman olarak görülmesi yanı sıra aşırı olumsuz değerlendirmeye tabi tutulduğu, fakat bunlarda bile Yahudiler ya da İsrailliler'in bir bütün olarak canavarlaştırılmadığı" görüldü.

Ancak kitaplarda tarihsel olayların tek taraflı ve seçici olarak yansıtıldığına dair bulgulara rastlandı.

Wexler, "Bütün ders kitaplarında, karşı tarafı, 'bizi yok etmeye ya da baskı altına almaya çalışan düşman' olarak yansıtan tek taraflı ulusalcı bir anlatım söz konusu" diyor.

BBCTürkçe