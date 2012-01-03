-İsrail ve Filistin gelişme sağlayamadı AMMAN (A.A) - 03.01.2012 - İsrailli ve Filistinli başmüzakerecilerin, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir yılı aşkın süreden beri yaptıkları ilk görüşmede kayda değer bir gelişme sağlanamadığı bildirildi. Görüşmelere ev sahipliği yapan Ürdün'ün dışişleri bakanı Nasır Cude, İsrailli başmüzakereci İzak Molko ile Filistinli başmüzakereci Saib Erekat arasındaki görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini söyledi. İki taraf arasındaki görüşmelerde belli başlı meselelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını belirten Cude, ''Önemli olan iki tarafın yüz yüze görüşmesiydi'' diye konuştu. İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakereleri Eylül 2010'da, Filistin tarafının, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimleri inşa etmeyi sürdürmesi nedeniyle görüşmelere devam etmeyeceğini açıklamasının ardından kesilmişti.