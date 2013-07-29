İsrail ve Filistin 3 yıl sonra görüşüyor

Filistin-İsrail arasındaki doğrudan barış görüşmeleri yaklaştık 3 yıl aradan sonra yeniden başlıyor. İsrail müzakerelerin yeniden başlaması için 104 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını onayladı.



ABD diplomatik kaynaklarına göre, Filistin ve İsrail temsilcileri ilk görüşme için bugün ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelecek. Görüşmeler yarın da devam edecek.

İsrail'in yasadışı yerleşim bölgeleri nedeniyle doğrudan barış görüşmeleri 2010'da kopmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları sonrası İsrail ve Filistin heyetleri görüşmelere yeniden başlamak için ilkesel anlaşmaya varmıştı.



104 Filistinli serbest kalacak



İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti de, müzakerelerin yeniden başlaması için önemli bir adım attı. Netanyahu hükümeti 104 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını onayladı.

Karar bakanlar kurulu toplantısında alındı. 13 bakan uzun süredir İsrail cezaevlerinde olan 104 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasına destek verirken 7 bakan karşı çıktı.

Filistinli tutuklular önümüzdeki aylarda 4 aşamada serbest bırakılacak. Bu aşama, müzakerelerde kaydedilecek ilerlemeye bağlı olacak. İsrail kabinesi ayrıca Filistinlilerle devlet konusunda varılacak herhangi bir anlaşmanın referanduma sunulmasını da kararlaştırdı.