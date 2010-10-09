İsrail ve Filistin arasındaki nefret boyut atladı

T24 - Uluslararası AFP haber ajansı'nın çektiği bu fotoğraf iki ülke arasındaki nefretin en gerçekçi kanıtı oldu.





Filistin ve İsrail arasındaki 'nefret boyutu uluslararası AFP haber ajansının çektiği bu fotoğraf karesi ile bir kez daha yaşananları gözler önüne sererken. Fotoğraf İsrail ve filistin'in nefret sınırında boyut atladığının bir göstergesi oldu.









Uluslararası AFP haber ajansı dün Kudüs yakınlarında Arapların yoğun olarak yaşadığı Silvan’dan bu dehşet verici fotoğrafları geçti.



İsrailli bir sürücü Silvan sokaklarında ilerlerken, Filistinli maskeli çocuklar aracın önüne atlayıp taş fırlatmaya başlıyor. Sürücü de tereddüt etmeden arabayı üzerlerine sürüp ikisine çarpıyor

