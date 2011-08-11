-İSRAİL VE ARAP ÜLKELERİNDEN OLUMLU YANIT VİYANA (A.A) - 10.08.2011 - 10 yılı aşkın bir süredir devam eden diplomatik çabalardan sonra İsrail ve Arap ülkeleri, BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK), Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılması çerçevesinde görüşmeler yapılması çağrısına ilk kez olumlu yanıt verdi. UAEK yetkililerinden edinilen bilgiye göre Mısır, Suriye ve İsrail'in UAEK'nun yaptığı davete cevaben ilettikleri mektuplarında, "toplantı yapılmasını onayladıkları" belirtildi. Ancak toplantının yapılabilmesi, tarafların, görüşmelerin başlatılmasına yönelik olarak sunulacak önkoşulları kabul edip etmemelerine bağlı olacak. İsrail atom enerjisi komisyonunun başkanı Shaul Chorev'in UAEK Başkanı Yukiya Amano'ya gönderdiği 2 Mayıs tarihli mektupta, Amano'nun nükleer silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması çerçevesindeki görüşmelerin başlatılması çabaları konusunda, "İsrail'in işbirliğine hazır olduğunu" belirtti. Amano 5 Eylül'de Arap ülkeleri temsilcileriyle görüşerek, İsrail ile görüş ayrılıklarının daraltılmasının yöntemlerini ele alacak.