İsrail ve ABD'yi protesto gösterilerinde en az 52 Filistinli yaşamını yitirdi (5)

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İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Filistinlilerin, İsrail-Gazze sınırında altı haftadır süren, İsrail ve ABD\'yi protesto gösterilerinde en az 52 Filistinli yaşamını yitirdi.

ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden binlerce Filistinli öğle saatlerinde Ramallah’tan Kalandia’daki güvenlik bölgesine doğru yürümeye başladı ve İsrail Ordusu’nun müdahalesiyle karşılaştı. Filistin Kızılay örgütü, İsrail ordusunun, sınırda toplanan binlerce Filistinli\'ye açtığı ateşte 1,700\'den çok kişinin de yaralandığını açıkladı.

Filistin\'de yas nedeniyle genel grev ilan edildi.

Filistinliler, Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıdığı büyükelçiliğinin bugün açılışını yapan ABD\'yi ve yarın kuruluşunun 70. yıldönümü olan İsrail\'i protesto ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında ülkesinin onlarca yıldır izlediği Ortadoğu politikasına ters düşen bir karar alarak Tel Aviv\'deki ABD büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma sürecini başlatacağını açıklamıştı.

ABD\'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington\'dan gelen ABD heyeti ve İsrail liderlerinin katılımıyla gerçekleşen törenin açılış konuşmasında, \"Bugün ABD\'nin Büyükelçiliği\'ni, İsrail\'de, Kudüs\'te açıyoruz\" dedi.