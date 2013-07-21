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Dünya

İsrail ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat

İsrail ordusu ile ABD'nin Avrupa Askeri Kuvvetler Komutanlığı, bu sabah ortak askeri hava tatbikatına başladı

21 Temmuz 2013 13:59

 

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden gece geç saatlerde yapılan yazılı açıklamada, bu sabah itibariyle İsrail ordusu ile ABD'nin Avrupa Komutanlığı'nın, iki hafta sürmesi planlanan "Juniper Stallion 13" adlı ortak bir hava tatbikatına başladığı duyuruldu.

 

F-15 ve F-16'lar katıldı

 

Aynı açıklamada, iki ülke ordularının tatbikata F15 ve F16 savaş uçaklarıyla katılacakları ve tatbikatın amacının, iki ülke hava kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirlik ve işbirliğini geliştirme amacıyla ortaya konan kombine bir çalışma olduğu bildirildi.

Açıklamanın sonunda, tatbikatın, iki ülke arasında düzenli olarak planlanan askeri eğitimlerin bir uzantısı olduğu kaydedilerek, "JS13 tatbikatı, bir yıldan fazla süredir planlanan askeri bir tatbikattır" ifadesine yer verildi.

İsrail, geçen yıl kasım ayında yine ABD ordusu ile 10 bin Amerikan deniz piyadesinin katıldığı ve bir ay süren bir askeri tatbikat yapmıştı.

 

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