İsrail ve ABD’dan büyük tatbikat







İsrail ile ABD, bu yılın sonuna doğru, ortak 3 farklı balistik füze savunma sisteminin kullanılacağı bugüne kadarki en büyük ve kapsamlı tatbikatı düzenleyecek.



Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İran'ın nükleer kapasitesini geliştirme çabaları karşısında yapılacak tatbikat İsrail'de gerçekleştirilecek ve tatbikat kapsamında yeni geliştirilen Arrow 2, Amerika'nın Terminal Yüksek İrtifa Bölge Savunma sistemi ile Aegis Balistik Füze Savunma sistemleri denenecek.



İsrail Hava Kuvvetleri'nin Hava Savunma Bölümü, ABD Füze Savunma Ajansı ile ABD ordusunun Avrupa Komutanlığı ile ortaklaşa düzenlenecek tatbikatın adı "Juniper Cobra " olarak biliniyor. ABD ve İsrail, bir tür kobra yılanının adını taşıyan bu tatbikatı son 4 yıldır düzenli olarak yapıyor.



Yıl sonuna doğru gerçekleştirilmesi öngörülen planlı tatbikatın bugüne kadar yapılanların en kapsamlısı ve en karmaşığı olacağı de belirtildi.



Tatbikatla ilgili haberlerin, ABD'nin Füze Savunma Ajansı Direktörü, Korgeneral Patrick J. O'Reilly'nin Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu'nun savunmayla ilgili alt komisyonundaki konuşmasında ortaya çıktığı belirtildi.



O'Reilly, buradaki konuşmasında, ordunun Avrupa Komutanlığı ile İsrail ordusunun birlikte düzenlediği Juniper Cobra tatbikatlarının beşincisinin, şimdiye kadarkilerin en karmaşığı olacağını vurguladı. O'Reilly, Şubat ayında Davud'un Sapanı füze sisteminin başarılı bir ateşleme testinden geçtiğini belirterek, deneme kapsamında İsrail ve ABD'nin 70-250 km mesafeli orta menzilli füzeleri vurmak için ortaklaşa geliştirdikleri bir füzenin başarıyla fırlatıldığını kaydetti.



İsrail savunma yetkilileri de tatbikatın amacının ABD'nin Irak'la 1991 Körfez Savaşı arefesinde yaptığı gibi İran'la bir çatışma halinde İsrail'e füze yerleştirmeyi kararlaştırması durumunda, Amerikalıların ve İsraillilerin birbirlerinin Balistik Füze Savunma Sistemlerini kullanabilmelerine olanak sağlayacak altyapıyı oluşturmak olduğunu söylediler.



İsrail, geçen Pazar günü Arrow 2 füze savunma sisteminin 16. denemesini yapmış ve İran'ın Şahab balistik füzelerinin benzeri bir füzenin vurulması testinin "başarıyla" gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

