İsrail ve ABD, İran ile savaşa mı hazırlanıyor?

T24 - İngiltere'de Arapça yayımlanan El Kuds El Arabi gazetesi, ABD'ye ait 12'den fazla savaş gemisi ile bir İsrail savaş gemisinin dün Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e geçtiğini iddia etti.





Gazetenin İsrail basınına da yansıyan haberine göre, aralarında bir uçak gemisinin de bulunduğu gemilerin geçişi sırasında Süveyş Kanalı boyunca binlerce Mısırlı güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.





Bu arada Mısır muhalefetinin ABD ve İsrail güçleri ile işbirliği yaparak, gemilerin Mısır karasularından geçişine izin verdiği için hükümeti eleştirdikleri de kaydedildi.





