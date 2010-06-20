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Dünya

İsrail ve ABD, İran ile savaşa mı hazırlanıyor?

El Kuds El Arabi gazetesi, ABD ve İsrail'e ait 13'ten fazla savaş gemisinin Kızıldeniz'e geçtiğini iddia etti.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - İngiltere'de Arapça yayımlanan El Kuds El Arabi gazetesi, ABD'ye ait 12'den fazla savaş gemisi ile bir İsrail savaş gemisinin dün Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e geçtiğini iddia etti.


Gazetenin İsrail basınına da yansıyan haberine göre, aralarında bir uçak gemisinin de bulunduğu gemilerin geçişi sırasında Süveyş Kanalı boyunca binlerce Mısırlı güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.


Bu arada Mısır muhalefetinin ABD ve İsrail güçleri ile işbirliği yaparak, gemilerin Mısır karasularından geçişine izin verdiği için hükümeti eleştirdikleri de kaydedildi.


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