'İsrail vatandaşları Aşdod limanında kutlama yapıyor'

T24 - Mete Çubukçu, gece yarısına doğru Aşdod limanından bölgedeki gelişmeleri aktardı. Havalimanında olağanüstü güvenlik önlemlerinin olmadığını söyleyen Çubukçu, Aşdod limanına gelen İsrail vatandaşlarının kutlama yaptığını söyledi.



Mete Çubukçu Aşdod limanından bildird - Video





NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu, İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan daha sonra el koyulan insani yardım gemilerinin çekildiği limanda, İsrail yanlılarının sloganları arasında yayın yaptı. Çubukçu, Can Dündar'ın sunduğu Canlı Gaste programında limandaki gelişmeleri aktardı:



"Burada giriş ve çıkışlar polis kontrolünde, limana girmek mümkün değil. Mavi Marmara ve diğer gemilerin bulunduğu, İsrail’in ikinci büyük ticari limanına hakim tepedeyiz. Ve İsrail vatandaşları burada operasyonu kutluyorlar."



Havaalanından itibaren nasıl bir psikoloji vardı, özel bir durum söz konusu mu?



"Özel bir durumdan söz etmek pek mümkün değil. Havaalanında farklı bir muamaleyle karşılaşmadık. Aşdod’a da zor ulaştık diyemeyiz.



Bilinmezlik Mavi Marmara’yla ilgili. Orada insanların olup olmadığını bilemiyoruz. Orada ne olup bittiği belli değil; yaklaşamıyoruz. Ölenlerin nerede olduğu belli değil, yaralılar 3-4 kente dağıtılmış durumda. Bu yolla, habere ulaşmanın önüne geçilmesi de amaçlanmış gibi görünüyor. Bir haber karartmasından bahsedebiliriz."



Türk diplomatları yaralıları arıyor deniyor, senin bir temasın oldu mu?



"Ne yaralılarla ne de gözaltındakilerle temas kurmak mümkün değil. Tamamiyle soyutlanmış durumdalar. Gazetecilerin Hayfa’ya götürüleceği ve yarın Tükiye’ye yollanacakları belirtiliyor. Bir bilgiye göre, aktivistlerin bir toplama kampına götürülüp sorgulanacağı söyleniyor ama net bilgi bir değil."



İsrail basını ne durumda?



"Buradaki televizyonlarda operasyona ilişkin tüm bilgilerin verildiğini söylemek zor. Askerlere yönelik saldırı olduğu ve kendilerini müdafaa ettikleri söyleniyor. ‘Hamas yanlıları çatışma çıkarmak için geldiler’ deniyor. İsrail Cumhurbaşkanı Peres de, 'askerlerimiz kendilerini savundular' şeklinde bir açıklama yaptı. Burada yayınlanan haberlerle Türkiye’dekiler arasında önemli bir fark var.



Bir ayrıntı; Tel Aviv’de 1-2 saat önce Türkiye büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapıldı. Burada Türkiye’ye yönelik eleştiriler var. Yanımızda da ‘Hamas'a ölüm’ pankartları açılıyor. Türkiye’nin Hamas’a destek verdiğini iddia edenler var. Saldırganlık söz konusu değil ama tepkiler var.



Bir taksi şoförüyle bugün yaptığımız konuşmada söyledikleri ilginçti: Türkiye ile ipler kopma noktasına geldi. Şimdikli savaş Filistin’le İsrail arasında değil Türkiye ile İsrail arasında."



Dünya basını orada mı?



"Evet burada. Şu an da bulunduğumuz tepede 2-3 asaat öncesine kadar 10-15 adet canlı yayın aracı vardı. Hala limanın çevresinde dolaşan gazeteciler var. Zaten Kudüs, uluslarası basının merkezidir. Arap televizyonları da buradan yoğun yayın yaparlar. Sadece Türkiye-İsrail olayı olmaktan çıkmış durumda. Dünyanın gözünün de burada oldu.





