İsrail: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturma açması uluslararası hukuka karşı küfürdür

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) savaş suçlarıyla ilgili İsrail hakkında ön soruşturma açmasını tepki göstererek "uluslararası hukuka karşı küfür" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Rivlin, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gelen Kanada Dışişleri Bakanı John Baird'i, Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde kabul etti.

Ramallah ziyareti sırasında, ülkesinin İsrail yanlı tavrı nedeniyle Filistinliler tarafından konvoyu protesto edilen Baird, Kudüs'e gelişinde Rivlin tarafından kapıda oldukça sıcak karşılandı.

Rivlin, ikili görüşme öncesinde Baird ile yaptığı ortak basın toplantısında, UCM savcısının önceki gün İsrail'e karşı olası savaş suçları için ön soruşturma açma kararına tepki gösterdi.

UCM savcısının kararının "ironik" olduğunu belirten Rivlin, şunları söyledi:

"Bu terörü ödüllendirmektir, uluslararası hukuka yapılmış bir küfürdür. İsrail devleti uluslararası hukukun en yüksek standardında kararlıdır. Mevcut durum terör örgütlerini sorumlu tutmuyor. Bir kazan kazan durumu var. İsrail vatandaşları terörize ediliyor. İsrail, vatandaşlarını savunurken suçlanıyor. Uluslararası hukuk, devletin halkını terörizmden korumak için ne yapabileceği konusunda netlik kazanmalı. Doğrudan görüşmeler dışında başka bir çözüm yoktur. Tek taraflı adımlar çatışmayı çözmez ama sadece aşırıları güçlendirir."

Kanada Dışişleri Bakanı Baird de İsrail ve Kanada'nın aynı değerleri savunduğunu bildirerek, "Biz sizin arkanızda durmuyoruz, sizin yanınızda sizlerle omuz omuza duruyoruz. İsrail'in bir eli arkadan zaten sıkıca bağlı, biz uluslararası toplumun öteki elini de bağlamasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kanada, 2012 yılında Birleşmiş Milletler'de (BM) Filistin'in 138 ülkenin 'evet' oyunu alarak "gözlemci devlet" statüsü kazandığı oylamada, Filistin aleyhinde oy kullanan 9 ülke arasında yer almıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, UCM'nin İsrail'e soruşturma açma kararını "uluslararası hukuka karşı küfür" olarak nitelendirdi.