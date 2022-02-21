İsrail ülkeye girişte Covid aşısı zorunluluğunu kaldırıyor

İsrail, 1 Mart'tan itibaren Covid aşısı durumuna bakılmaksızın tüm turistlerin ülkeye alınacağını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ülkenin 1 Mart'tan itibaren aşılı ya da aşısız tüm turistlere açılacağını duyurdu.

Açıklamada, İsrail'e girişin, biri uçmadan önce ve diğeri İsrail'e indikten sonra olmak üzere iki PCR testi gerektireceği aktarıldı.

Bununla birlikte, şu anda yalnızca Covid-19’a karşı aşılı yabancıların İsrail'e girmesine izin veriliyor.

Başbakan Naftali Bennett, "Hastalık sayılarında tutarlı bir düşüş görüyoruz, bu yüzden dünyada sınırlarımızı kademeli olarak açmanın zamanı geldi. Aynı zamanda durumu kontrol altında tutacağız ve yeni bir varyant olması durumunda hızlı tepki vereceğiz" dedi.

İsrail sınırlarını ilk olarak Mart 2020'de yabancılara kapattı. Ülke bazı kısıtlamaları kaldırdıkça ziyaretçi sayısı yavaş yavaş arttı, ancak bunlar pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında kaldı.