İsrail, üçüncü kez 14 gün tam kapanmaya gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, ülkede üçüncü kez komple kapanmaya gidileceğini açıkladı.

Söz konusu tam kapanma uygulaması pazar akşamı (27 Aralık 2020) başlayacak ve 14 gün süreyle geçerli olacak. Kapanma kararının bakanlar kuru tarafından onaylanması bekleniyor.

Tam kapanma kararı çerçevesinde İsrail'de 14 gün boyunca tüm mağaza ve dükkanlar, AVM'ler kapalı olacak. Öğrenciler sadece evlerine bir kilometre mesafedeki okullara gidebilecek. Bundan daha uzak mesafede okulu olanların devam zorunluluğu olmayacak. Toplu taşıma hizmetleri kısıtlanacak. Sadece market ve eczane tarzı yerler açık olacak.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre; ülkede yaşayan Hristiyanlar Noel sebebiyle 10 kişiyi aşmamak kaydıyla evlerde toplanabilecekler. Açık havada yapılacak Noel kutlamalarında da limit 100 kişi olacak.

Öte yandan İsrail'de aşılama çalışmaları da devam ediyor. Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, tüm ülkede aşılama çalışmasınında birkaç ay içerisinde bitmesini beklediklerini söyledi.

9 milyon kişinin yaşadığı İsrail'de bugüne dek 385 binden fazla Corona virüsü vakasına rastlandı. Ülkede salgın nedeniyle 3 bin 150 kişi de hayatını kaybetti. Son olarak İsrail'de 4 kişide İngiltere'de tespit edilen virüsün yeni tipine rastlandığı açıklandı.