İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı

T24 - Gazze'ye düzenlenen saldırılar, Cuma gününün ilk saatlerinde geldi. İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde çok sayıda hedefi bombaladı.



İsrail uçaklarının 13'ü aşkın ayrı saldırı düzenlediği haber veriliyor.



Saldırılarda, Gazze'yi denetimi altında bulunduran Filistinli İslamcı grup Hamas'a ait olduğu söylenen binalar, çiftlikler ve atölyelerin hedef alındığı haber verildi.



İsrail tarafı, saldırılarda silah fabrikalarının hedef alındığını açıkladı.



Hava saldırılarının dördü, Han Yunus kasabası yakınlarını hedef aldı.



Han Yunus'ta geçen hafta Filistinli savaşçılarla çarpışan iki İsrail askeri ölmüştü.





Can kaybı ve yaralanma



Bir Gazzeli, BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin hava saldırılarından önce el ilanları dağıttığını söyledi.



Gazze sakini, ilanlarda Filistinlilerin, İsraillilerin kayıplarına karşı yapılacak misillemeye hazırlıklı olmasının istendiğini söyledi.



Saldırı sonrası bazı can kaybı haberleri geldi.



Üç Filistinli çocuğun da etrafa saçılan şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandığı haber veriliyor.



Gazze'deki BBC muhabiri, İsrail'in bu son harekatının bir yılı aşkın süredir düzenlenen en ciddi saldırılar olduğunu söylüyor.





'Yanıtımız sert olacak'



Kısa bir süre önce de Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roket İsrail'in güneyinde bir çiftçinin ölümüne neden olmulştu.



Roket saldırılarında bir yıldır ölen olmamıştı.



İsrail bir süre önce işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir yerleşimde 1600 ek konut inşa edeceğini açıklayarak Filistinlileri öfkelendirmişti.



İsrail'den yapılan açıklamada ise, saldırıya tepkilerinin sert olacağı belirtilmişti.







