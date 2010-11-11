İsrail uçağı düştü

T24- İsrail'e ait ABD yapımı F-16I, ülkenin güneyinde düştü, 2 pilot kayboldu. İsrail hava kuvvetleri, geçici olarak F-16'ların uçuşlarını iptal etti.



İsrail hava kuvvetlerine ait bir F-16I avcı uçağının dün akşam saatlerinde ülkenin güneyinde düştü.

F-16I, rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştü ve uçaktaki 2 pilot kayboldu.

İsrail ordusu, kaybolan 2 pilotun yerini tespit etmek amacıyla Necef çölünde bulunan Ramon Crater bölgesinde arama yapıyor.



İsrailli makamlara göre, ABD yapımı ve F-16'nın İsrail versiyonu olan F-16I, İran'ı vurabilecek güçte bir uçak. İlk defa İsrail'de bu tip bir uçağın kaza yaptığının altı çiziliyor.

İsrail hava kuvvetleri, geçici olarak bütün F-16'ların uçuşlarını iptal etti.