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İsrail uçağı düştü

İsrail'e ait ABD yapımı F-16I, ülkenin güneyinde düştü, 2 pilot kayboldu. İsrail, F-16'ların uçuşlarını iptal etti.

11 Kasım 2010 02:00

 T24- İsrail'e ait ABD yapımı F-16I, ülkenin güneyinde düştü, 2 pilot kayboldu. İsrail hava kuvvetleri, geçici olarak F-16'ların uçuşlarını iptal etti.


İsrail hava kuvvetlerine ait bir F-16I avcı uçağının dün akşam saatlerinde ülkenin güneyinde düştü.

F-16I, rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştü ve uçaktaki 2 pilot kayboldu.

İsrail ordusu, kaybolan 2 pilotun yerini tespit etmek amacıyla Necef çölünde bulunan Ramon Crater bölgesinde arama yapıyor.


İsrailli makamlara göre, ABD yapımı ve F-16'nın İsrail versiyonu olan F-16I, İran'ı vurabilecek güçte bir uçak. İlk defa İsrail'de bu tip bir uçağın kaza yaptığının altı çiziliyor.

İsrail hava kuvvetleri, geçici olarak bütün F-16'ların uçuşlarını iptal etti.



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