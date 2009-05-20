İsrail, Türkmenistan'da büyükelçilik açacak

İsrail'in Türkmenistan'da büyükelçilik açacağı bildirildi.



İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail, iki ülke arasındaki yakınlaşma çerçevesinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk kez büyükelçilik açacaktır" denildi.



Açıklamada, "Aşkabat'ta büyükelçilik açılmasının Orta Asya'nın bu önemli ülkesiyle dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesine olanak sağlayacağına inanıldığı" ifade edildi.



Büyükelçiliğin ne zaman açılacağı konusunda bilgi verilmezken, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liebermann'ın Türkmen meslektaşı Raşid Meredov ile görüştüğü ve alınan bu karar konusunda kendisine bilgi verdiği belirtildi.



İki ülke arasındaki 90'lı yılların başlarından beri diplomatik ilişkiler bulunuyor.

