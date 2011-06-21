İsrail, Türkiye'yle gerginliği aşmak istiyor

T24- İsrail gazetesi Haaretz İsrailli yetkililerin Türk yetkililerle gerginliği aşmak için kapalı kapılar ardında konuştuklarını iddia etti.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yayımlanan bir haberde, İsrailli yetkililerin iki ülke arasında 2 yıldan fazla süredir devam eden diplomatik gerginliği aşmak için Türk mevkidaşlarıyla gizli görüşmeler yaptığı öne sürüldü. İsrail yönetiminden üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye dayandırılan haberde, görüşmelere ABD'nin de destek verdiği ifade edildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak ve ABD'li bir yetkili görüşmelerin yapıldığını doğruladı. Ancak, İsrail Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı bu konuda bir açıklama yapmayı reddetti.

Görüşmelerin Başbakan Binyamin Netanyahu'yu temsil eden İsrailli bir yetkiliyle, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu arasında gerçekleştiği verilen bilgiler arasında.

BM'de aylar süren görüşmeler

Öte yandan, geçen yıl diplomatik krize neden olan Gazze filosuyla ilgili kurulan Birleşmiş Milletler (BM) soruşturma komitesindeki İsrail ve Türkiye temsilcileri Yosef Ciechanover ve Özdem Sanberk arasında da görüşmeler yapılıyor. Aylardan beri BM komitesinde çalışan iki temsilci, İsrail ve Türkiye'nin arasındaki filo krizini sonlandırmak için uzlaşma sağlamaya çalışıyor.

Ayrıca, ABD'nin başta bu ay sonunda yola çıkacağı düşünülen yeni Gazze filosunu durdurmak ve İsrail-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için üst düzey Türk yetkililerle temas halinde olduğu bildirildi. Cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ile görüşerek İHH'nin gemisi Mavi Marmara'nın yeni filoya katılmama kararından duyduğu memnuniyeti iletmişti.

