İsrail Türkiye'yi 'tango'ya davet etti!

T24 - İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan Şalom, "Türkiye ile İsrail arasındaki iyi ilişkiler, hem halklarımız hem de bölgenin istikrarı için önemlidir" dedi.

Şalom, BM Genel Merkezinde Genel Sekreter Ban Ki-mun ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve sorulara yanıt verdi.

Bilvan Şalom, AA muhabirinin, İsrail'in, "Mavi Marmara" gemisine saldırısından sonra Türkiye ile ilişkilerin normale dönmesi için girişimde bulunup bulunmayacağını sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Türkiye, bölgemizin çok önemli bir ülkesi. Türkiye ile 1951 yılından bu yana diplomatik ilişkilerimiz var. Türkiye, İsrail devletiyle diplomatik ilişki kuran ilk Müslüman ülkedir. İki ülke arasında çok uzun yıllar boyunca çok iyi ilişkilerimiz oldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığım dönemde diğer ülkelerin dışişleri bakanları arasında en çok, şimdi cumhurbaşkanı olan, dönemin dışişleri bakanı Sayın Abdullah Gül ile görüştüğümü biliyorum.

(Türkiye'de) Maalesef şimdi söylemler değişti, İsrail'e yönelik tutumlarını değiştirdiler. Bana iki ülke arasındaki ilişkilerin iyiye gitmesi için ne yapılması gerektiğini sorarsanız, size çok bilinen bir Amerikan deyişiyle yanıt veririm; 'Tango yapmak için iki kişiye ihtiyaç vardır'. Elbette Türklerin şunu anlamaya, doğru harekete geçmelerine ihtiyacımız var, o da iki ülke arasındaki iyi ilişkiler, hem bizim halklarımız hem de bölgenin istikrarı için önemlidir."

AA muhabirinin, "Ama Türkiye özür bekliyor" sözü üzerine Şalom, "Birden fazla kez söyledik, biz Türkiye ile iyi ilişkiler olsun istiyoruz... Türkiye talebinde ısrar ederken bu konuda ilerleme yolu bulamıyoruz" ifadesini kullandı.