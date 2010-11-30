İsrail, Türkiye'yi İran'a 'nükleer yardım'la suçladı

T24 - Wikileaks, elindeki belgelerin bir bölümünü daha açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli yazışmalarına ilişkin kriptolar, aynı dün olduğu gibi bugün de New York Times, Guardian ve Der Spiegel gibi dünyanın önde gelen yayın organlarının internet sitelerinde eş zamanlı yayınlandı.



Yeni belgeler arasında Türkiye ile ilgili olarak tek bir belge bulunuyor. Bu belge, İsrail'in başkenti Paris'te yer alan ABD büyükelçiliğinden Washington'a gönderilmiş bir kripto.



29 Ekim 2009 tarihli belgede, Fransa ile İsrail stratejik diyalog toplantısında Türkiye konusunun ele alındığı belirtiliyor. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ve Barış Süreci masasının üst düzey diplomatlarından Frederic Bereyziat'ın verdiği bilgiye göre, İsrailliler, Türkiye'nin Başbakan Erdoğan'ın tam bilgisi kapsamında İran'ın nükleer programı için silah yapımında kullanılabilecek malzemelerin geçişine izin verdiğini söyledi.



Fransızlar ise bu iddiaya İsrail'in böyle bir suçlama yapabilmesi için elinde açık ve somut kanıt olması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.



İsrail tarafı ise konuyla ilgili kanıt topladıklarını ve bunları sonunda kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.





İSRAİL'DEN FRANSA'YA ELEŞTİRİ



Belgede, Erdoğan'ın kamuoyu önünde İsrail'in nükleer silahları hakkında yaptığı değerlendirmelerin İsraillilerde büyük bir rahatsızlık yarattığı ve bunun "bir Türk liderden beklenmeyen bir tavır" olarak tanımlandığı belirtildi.



Belgede, "Dahası İsrailliler, Türkiye'nin politikasındaki bu değişimden dolayı başta Fransa olmak üzere Avrupalıları suçlayarak, Avrupa'nın Türkiye'yi daha sıcak bir şekilde kucaklamış olması durumunda Türkiye'nin de İsrail pahasına kendisini Arap dünyasına kabul ettirmeye yönelik adımlar atmayacağını söyledi" denildi.



Fransızların bu suçlamaya yanıtı ise "sizinle aynı görüşte değiliz" oldu.





BAĞIMSIZ KOMİSYONA RET



Belgede Mayıs ayındaki filo baskının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak, olayı soruşturmak için bağımsız bir komisyon kurulması çağrısı yaptığı belirtildi. Ancak Netanyahu'nun buna yanıtının "asla olmaz" olduğu ifade edildi.



Fransız Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Pierre Sellal ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yossi Gal'ın katıldığı toplantı 29 Ekim tarihinde Paris'te yapıldı. Toplantı, yaklaşık 5-6 saat sürdü. Toplantıda Türkiye'nin yanı sıra Suriye, İran ve Ortadoğu barış süreci ele alındı.



Belgeyi yazan diplomat, kurulan bu mekanizmanın Sarkozy'nin İsrail ile daha yakın ilişki kurarak Ortadoğu'ya yönelik daha dengeli bir yaklaşım oluşturma girişiminin bir parçası olduğu yorumunda bulundu.







