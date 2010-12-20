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Dünya

İSRAİL TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRDİ TEL AVİV (A.A)

20 Aralık 2010 12:30

-İSRAİL TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRDİ TEL AVİV (A.A) - 20.12.2010 - İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ile imzaladıkları ekonomik anlaşmaya Türkiye'nin tepki göstermesini eleştirdi.  İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor, ''Bu, İsrail ile Kıbrıs (Rum kesimi) arasında ikili bir anlaşmadır ve üçüncü ülkeleri hiçbir biçimde etkilememektedir. Üçüncü bir ülkenin bu konuda söz söylemesini anlayamıyoruz'' ifadesini kullandı.  Sözcü, ''Türkiye'yi, Kıbrıs (Rum kesimi) ile tamamen şeffaf yürütülen müzakerelerden haberdar ettik'' dedi. Ankara, İsrail ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında imzalanan Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgelerin sınırlarının belirlenmesine yönelik anlaşmanın, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamayacağını düşünüyor ve bölge ülkelerinden bu tek yanlı girişime destek vermemesini bekliyor. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy'yi Bakanlığa çağırarak Türkiye'nin bilinen görüşlerini bir kez daha aktarmıştı.

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