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Dünya

İsrail 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısını kaldırdı

İsrail Terörle Mücadele Birimi, Türkiye'de İsrail karşıtı protestoların görülmemesi nedeniyle seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı.

21 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail, 31 Mayıs'ta Gazze yardım gemilerinden Mavi Marmara'ya düzenlenen operasyon ve operasyonda 9 Türk'ün ölmesinin ardından, Türkiye'den yükselen tepkiler üzerine, vatandaşlarına yaptığı "Türkiye'ye seyahate gitmekten kaçınmaları" uyarısını kaldırdı.


İsrail Başbakanlığı bünyesindeki Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de İsrail karşıtı protestoların görülmemesi ve durumun sakin olması nedeniyle, seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi.


Yine de İsrail vatandaşlarının, siyasi gösterilerin bulunduğu yerlerden uzak durmaları ve yerel sakinlerle siyasi tartışmalara girmekten de kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.


İsrail, 31 Mayıs günkü operasyonla aynı gün İsrailliler'e Türkiye'ye gitmemeleri uyarısında bulunmuş; bunun ardından 6 Haziran'da da daha önce pek benzeri olmadık biçimde, görevde bulunan subay ve askerlerine Türkiye'ye seyahat yasağı koymuştu.

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