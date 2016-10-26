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Dünya

İsrail Türkiye'te elçi atamayı erteledi

İsrail medyası, Mavi Marmara davasının düşürülmemesinin etkili olduğunu öne sürdü

26 Ekim 2016 20:27

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın yeni Ankara büyükelçisinin belirlenmesi amacıyla yarın yapılması öngörülen toplantıyı belirsiz bir tarihe erteledi. İsrail medyası kararda Mavi Marmara davasının etkili olduğunu iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın yeni Ankara Büyükelçisinin belirlenmesi amacıyla yarın yapılması öngörülen toplantıyı erteledi.

Anka haber ajansının haberine göre atama toplantısının ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi verilmedi.

Times of İsrael gazetesinin haberine göre Uzlaşı anlaşmasında geçen hafta bir Türk mahkemesinin, (Mavi Marmara’ya baskını düzenleyen) İsrail ordusu üyeleri hakkındaki davayı düşürmeyi reddetmesi üzerine aksilik yaşandı.”  İsrail uzlaşmanın ön koşulu olarak Mavi Marmara davasının düşmesini talep ediyor. Davanın 19 Ekim’de düşmesi bekleniyordu ama duruşma 2 Aralık 2016’ya ertelendi.

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