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Dünya

İsrail, Türkiye'nin sözlerini ciddiye almadı!

İsrail, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “İsrail özür dilemezse ilişkileri keseriz” tehdidini ciddi bulmadı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “İsrail özür dilemezse ilişkileri keseriz” tehdidini ciddi bulmadı. Jerusalem Post’un haberine göre İsrail Dışişleri, Ankara’nın böyle bir adım atabileceğine inanmadıklarını bildirdi.


Jerusalem Post’un ünlü yazarı Herb Keinon tarafından kaleme alınan habere göre, İsrail Dışişleri yetkilileri, Davutoğlu’nun kendilerine diplomatik kanallardan bu yönde resmi bir bildirimde bulunmayıp sadece bir gazeteye verdiği röportajda “ilişkileri kesme” tehdidinden söz ettiğine dikkat çekerek, bu yüzden tehdidin üzerinde durmadıklarını bildirdi. İsrailli yetkililer ayrıca, Avrupa Birliği’ne üye olmaya çalışan Ankara’nın böyle bir adım atabileceğine inanmadıklarını söylediler.
Jerulasem Post’un iddiasına göre, Bakan Davutoğlu’nun bu açıklamasından hemen sonra Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan bazı yetkililer devreye girerek bu açıklamayı yumuşattı. Buna göre bakanın aslında “özür dilenmemesi veya uluslar arası incelemeye yeşil ışık yakılmaması halinde İsrail’le ilişkilerin düzelmeyeceğini söylediği” iddia edildi.


“GİZLİ GÖRÜŞMEYİ BARAK SIZDIRMADI”


Bu arada, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile İsrail Ticaret ve Sanayi Bakanı Binyamin Ben-Eliezer arasındaki gizli görüşmeyi kimin sızdırdığı İsrail’de tartışma konusu oldu.


Ben-Eliezer, görüşmeyi Savunma Bakanı Ehud Barak’ın sızdırdığını öne sürmüştü. Gizli görüşmeyi kamuoyuna ilk duyuran Kanal 2 muhabiri Ammon Abramoviç ise dün bir açıklama yaparak, kendisine bilgiyi Barak’ın sızdırmadığını öne sürdü.


Abramoviç, bu açıklamayı, Savunma Bakanlığı’ndan gelen “doğru kaynağı açıkla” şeklindeki ısrarlar üzerine yaptığını duyurdu.

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