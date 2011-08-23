'İsrail, Türkiye'nin kaprislerine boyun eğmeyecek'

T24

Rapor hâlâ bekleniyor



Mayıs 2010'da, Filistin'e yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine yaptığı baskınla dokuz Türk vatandaşının ölümünü sebep olan İsrail hükümeti, Türkiye'nin "özür dileme" şartını reddetmeye devam ediyor. AFP kaynaklı haberde, Ayalon'un radyodan yapılan yayında "Ne politik ne de etik açıdan haklılık payı olan Türk kaprislerine boyun eğmeyeceğiz" açıklamasında bulduğu, "Bu komedi bitmeli, özür dilenecek hiçbir sebep yok" dediği bildirildi. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "özür dilenmediği taktirde İsrail ile diplomatik ilişkilerin bitme noktasına gelebileceği" yönündeki açıklamaları için ne düşündüğü sorusuna Ayalon, "Tehditle bir şey yapacak değiliz. Umarım kulağımıza gelen bu haberler yanlıştır" diye cevap verdi. İlişkilerde "karşılıklılık" prensibine göre hareket edeceklerini de belirten BakanYardımcısı, "İsrail'de Türk büyükelçi olmazsa, Ankara'da da İsrailli büyükelçi olmayacaktır, ama temennimiz böylesi bir durum değildir" dedi.İsrail'in Türk yardım gemisine yaptığı baskında yaşananlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımlayacağı rapor halen bekleniyor. Üç kez ertelenen raporun gecikmesinden, İsrailli yetkililer Türkiye'yi, Türk yetkililer de İsrail'i sorumlu tutuyor. Son olarak, BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, BM Soruşturma Komisyonunun Mavi Marmara raporunun henüz tamamlanmadığını söyledi.Sözcü Yardımcısı Hak, raporun BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a ne zaman sunulacağına yönelik sorular üzerine, Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanmakta olan raporun henüz tamamlanmadığını belirtti. Hak, Genel Sekreter Ban'ın, komisyon üyelerinin çalışmalarını uzlaşmayla tamamlamalarını umduğunu da kaydetti.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavi Marmara raporunun açıklanmasının ertelendiğini, erteleme talebinin İsrail tarafından yapıldığını söylemişti.Genel Sekreter Ban, başkanlığını Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Geoffrey Palmer'ın, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yaptığı, İsrail'den Joseph Ciechanove ve Türkiye'den emekli büyükelçi Özdem Sanberk'in yer aldığı Soruşturma Komisyonu'nu 2 Ağustos 2010 tarihinde kurmuştu.BM kulislerinde raporun genel sekretere 10 gün sonra sunulmasının beklendiği konuşuluyor.