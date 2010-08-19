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Dünya

İSRAİL, TÜRKİYE'NİN BOSNA HERSEKTEKİ ROLÜNDEN RAHATSIZ SARAYBOSNA (A.A)

19 Ağustos 2010 17:53

-İSRAİL, TÜRKİYE'NİN BOSNA HERSEKTEKİ ROLÜNDEN RAHATSIZ SARAYBOSNA (A.A) - 19.08.2010 - Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başbakanı Milorad Dodik, İsrail'in, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki rolünün sorun yaratabileceği endişesi taşıdığını belirtti. Üç günlük İsrail ziyaretinin ardından ülkesine dönen Dodik, Banya Luka'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ve Kudüs Patriği III.Teofil ile çok önemli görüşmeler yaptığını söyledi. Peres'in Bosna-Hersek'in durumunu ve ülkeyle ilgili birçok ayrıntıyı çok iyi bilmesinin kendisini şaşırttığını ifade eden Dodik, görüşmelerinde Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki rolüne de değindiğini ve ''Türkiye'nin tek taraflı olarak Bosna'daki duruma karışmasından'' duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiğini belirtti. İsrail'in Dayton Anlaşması'nın arkasında güçlü bir şekilde durduğunu kaydeden Dodik, ''İsrail, Türkiye'nin rolünün Bosna-Hersek'te ciddi sorunlar yaratabileceği endişesini dile getirmektedir'' dedi. Dodik, "İsrail'in Türkiye'nin kendisine karşı tutumunu değiştirmesi nedeniyle de çok zor bir dönemden geçtiğini ve şu anda bulunduğu koşulların çok hassas olduğunu" söyledi. Kudüs Patriği III. Teofil ile görüşmesinde Bosna-Hersek Başmüftüsü Mustafa Çeriç'in, ''Bosna-Hersek'in Boşnakların ülkesi olduğunu, bunu kabul etmeyenlerin ülkeden gidebileceği'' yönündeki sözlerini değerlendirdiklerini belirten Dodik, ''Bosna-Hersek'ten gidersek Sırp Cumhuriyeti'ni de götürürüz'' diye konuştu.

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