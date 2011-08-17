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Dünya

İsrail Türkiye'den özür dilemeyecek

Netanyahu'nun Clinton'la yaptığı telefon görüşmesinde, Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye'den özür dilemeyeceklerini söylediği bildirildi.

17 Ağustos 2011 03:00

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la yaptığı telefon görüşmesinde, Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye'den özür dilemeyeceklerini söylediği bildirildi.


Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu görüşmede ayrıca, İsrail'in, Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesini amaçlayan bir çerçevenin oluşturulmasına sıcak bakmadığını ifade etti.


Gazeteye konuşan Kudüs'teki bir yetkili, Netanyahu'nun Clinton'a, İsrail'in BM'nin Mavi Marmara raporunun açıklanmasına karşı olmadığını ancak bunun zamanlamasına BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un karar vereceğini söyledi.

 
Aynı yetkili, raporun Ban'a önümüzdeki hafta Pazartesi günü sunmasının ve raporun Ban tarafından ertesi gün kamuoyuna açıklanmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.



ABD baskısı da işe yaramadı


ABD’nin Türkiye’den özür dilenmesi için İsrail’e yönelik baskısını artırdığı yönündeki haberler yakın zamanda yoğunlaşmıştı.


Son olarak bugün İsrail’in Yedioth Ahronot gazetesi, Washington’ın İsrail-Türkiye ilişkilerini en kısa süre içinde istikrara kavuşturmak için Tel Aviv yönetimine “özür dile” baskısı yaptığını bildirdi.


Gazete, geçtiğimiz günlerde ABD’de bulunan İsrailli diplomatların, Netanyahu hükümetine Clinton’ın imzasını taşıyan bir mektup ilettiğini, mektupta, “İsrail-Türkiye ilişkilerindeki bozulma Washington’ın bölgedeki çıkarlarına büyük zarar veriyor” denildiğini duyurdu.

 
Washington’da görev yapan İsrailli diplomatlar, ABD’li yetkililerin kendilerine eğer İsrail Türkiye’den özür dilemezse, ABD’nin diğer ülkeleri BM’de yapılacak oylamada Filistin’in devlet olarak tanınmaması için ikna etmeyi başaramayacağını söylediğini aktardı.


 

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