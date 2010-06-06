İsrail: Türkiye'den özür dilemeyeceğiz

T24 - İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, geçen Pazartesi günü "Mavi Marmara" gemisine düzenlenen operasyonda 9 Türk'ün ölümüyle ilgili olarak İsrail'in Türkiye'den özür dilemeyeceğini söyledi.





Haaretz gazetesinin haberine göre, adının saklı kalmasını isteyen yetkili, Türkiye'nin İsrail'in resmen özür dilemesi talebinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile diplomatik bağları kesmesi için bir bahane olabileceğini savundu.





Yetkili, bu konudaki açıklamanın kısa bir süre önce Tel Aviv'de büyükelçilik görevi yapan, halen görevini Washington'da sürdüren Namık Tan'dan gelmesini şaşkınlıkla karşıladığını, diğer diplomatik yollarla böyle bir talebin iletilmediğini söyledi.





Tan'ın "İsrail'e destek veren" bir kişi olarak bilindiğini söyleyen yetkili, "Eğer o böyle konuşuyorsa, çok büyük olasılıkla Türk hükümetindeki üst düzey yetkililerden bir resmi talimat gelmiştir. Öyle görülüyor ki (ikili ilişkilerde) kötüleşme devam ediyor ve diplomatik bağların kesilmesi an meselesi" ifadelerini kullandı.

