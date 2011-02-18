İsrail Türkiye’deki iki temsilciliğini kapattı

T24 - İsrail, Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Konsolosluğu’nu saldırı tehdidine karşı geçici süreyle kapattı. İsrail yönetimi en az üç ülkede daha benzer önlemler aldı.



İsrail’in, diplomatik misyonlarını güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapattığı dört ülkeden birinin Türkiye olduğu ortaya çıktı. Milliyet’e konuşan bir konsolosluk yetkilisi, Ankara ve İstanbul’daki İsrail temsilciliklerinin cuma gününden beri kapalı olduğunu, ne zaman açılacağının da henüz bilinmediğini söyledi.





Hizbullah tehdidi



İsrail gazetesi Haaretz ise İsrail Dışişleri’nin bu ‘sıradışı’ adımının, ‘muhtemel Hizbullah saldırısına dair çok ciddi uyarılar’ nedeniyle atıldığını yazdı. Hizbullah, askeri komutanı İmad Mugniye’nin 12 Şubat’ta Şam’da uğradığı suikasttan İsrail’i sorumlu tutmuş ve intikam alacağını açıklamıştı. Nitekim örgütün lideri Hasan Nasrallah dün bu tehdidi yineleyerek, Mugniye’nin ölümünün intikamını almak için İsrailli yetkilileri ve askeri liderleri hedef alacağını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı son zamanlarda bazı elçiliklerinin yakınlarında ‘sıradışı olaylar’ yaşandığını ve İsrailli yetkililerin ‘söz konusu ülkelerdeki ilgili yetkililerle temas halinde olduğu’nu belirtmişti. Bakanlık Mısır, Türkiye Azerbaycan, Gürcistan, Fildişi Sahilleri, Mali, Moritanya ve Venezüella’daki İsrail hedeflerine yönelik güvenlik alarmının yükseltildiğini açıklamış, ancak hangi ülkelerdeki temsilciliklerin geçici süreliğine kapatıldığını belirtmemişti.

İsrailli bir başka kaynak son birkaç günde elde edilen bilgilerin, Hizbullah’ın denizaşırı ülkelerdeki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırı planladığına işaret ettiğini söyledi.





'Evden çalışıyoruz’



Haaretz’e konuşan bir yetkili ise “Cuma günü, ikinci bir emre kadar elçiliğe gelmememizi ve evden çıkmamamızı söylediler. Her akşam güvenlik emirleriyle ilgili brifing alıyoruz ve bu arada evden çalışıyoruz” dedi. Hizbullah son üç yılda Batı Afrika ve İran Körfezi’ndeki İsrail hedeflerine başarısız saldırılar gerçekleştirmiş, Mısır konsolosluğunu ve Ürdün’deki bir İsrail diplomatik konvoyunu da hedef almıştı.





