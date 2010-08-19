İsrail-Türkiye ticaretinde %30 artış

T24- İsrail devlet istatistik kurumundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Türkiye'ye ihracatı yüzde 32 artarak 811,8 milyon dolara yükseldi.



Aynı dönemde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı ise yüzde 30 artışla, 1,04 milyar dolara çıktı.



BBC'de yer alan habere göre, İsrail ile, 1998'de askeri işbirliği anlaşması imzalayarak bölgesel müttefik haline geldiği Türkiye'nin arası bir süredir açık.



Bu süreçte ilk kıvılcım, İsrail'in 2008 Aralık ayında başlayan Gazze saldırısı oldu.



Harekattan bir gün önce dönemin Başbakanı Ehud Olmert Ankara'ya gelmiş, Türkiye arabulucuğunda yürütülen İsrail-Suriye barış sürecine ilişkin görüşmeler yapmıştı.



Ankara barış çabaları yürüttüğü bir dönemde, İsrail'in kendisine hiç bir uyarıda bulunmadan Gazze'ye saldırmasını affetmedi ve eleştiri dozunu sürekli yükseltti.



Bunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres arasında Davos'ta yaşanan "one minute" tartışması takip etti.



İsrail ordusunun Gazze'ye yardım gemilerine 31 Mayıs'taki saldırısı ve 9 Türk'ün ölümü ilişkileri kopma noktasına getirdi.



Ancak son bir yıl içinde yaşanan bu olaylara karşın, en azından ilk yedi ayda ekonomik ilişkilerin bu ortamdan zarar görmediği anlaşılıyor.