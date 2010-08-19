T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İsrail-Türkiye ticaretinde %30 artış

Son dönemdeki gerilime karşın İsrail ile Türkiye arasındaki ticarette yılın ilk yedi ayında yaklaşık yüzde 30 artış oldu.

19 Ağustos 2010 03:00

T24- İsrail devlet istatistik kurumundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Türkiye'ye ihracatı yüzde 32 artarak 811,8 milyon dolara yükseldi.


Aynı dönemde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı ise yüzde 30 artışla, 1,04 milyar dolara çıktı.


BBC'de yer alan habere göre, İsrail ile, 1998'de askeri işbirliği anlaşması imzalayarak bölgesel müttefik haline geldiği Türkiye'nin arası bir süredir açık.


Bu süreçte ilk kıvılcım, İsrail'in 2008 Aralık ayında başlayan Gazze saldırısı oldu.


Harekattan bir gün önce dönemin Başbakanı Ehud Olmert Ankara'ya gelmiş, Türkiye arabulucuğunda yürütülen İsrail-Suriye barış sürecine ilişkin görüşmeler yapmıştı.


Ankara barış çabaları yürüttüğü bir dönemde, İsrail'in kendisine hiç bir uyarıda bulunmadan Gazze'ye saldırmasını affetmedi ve eleştiri dozunu sürekli yükseltti.


Bunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres arasında Davos'ta yaşanan "one minute" tartışması takip etti.


İsrail ordusunun Gazze'ye yardım gemilerine 31 Mayıs'taki saldırısı ve 9 Türk'ün ölümü ilişkileri kopma noktasına getirdi.


Ancak son bir yıl içinde yaşanan bu olaylara karşın, en azından ilk yedi ayda ekonomik ilişkilerin bu ortamdan zarar görmediği anlaşılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24