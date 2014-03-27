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İsrail-Türkiye ilişkilerinde yumuşama sinyali

Netanyahu’nun temsilcisi David Meidan, pazartesi günü Ankara’da MİT Müsteşarı Fidan ve hükümet yetkilileriyle gizli görüşmeler yaptı

27 Mart 2014 14:54

İsrail Başbakanı Netenyahu'nun enerji ve güvenlikten sorumlu temsilcisi David Meidan'ın pazartesi günü Ankara'ya geldiği öğrenildi. Meidan'la yapılan zirvede seçimden sonraki iki ay içinde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e gitmesi ihtimali üzerinde duruldu.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, İsrail ve Türkiye ilişkilerinin yumuşaması adına önemli bir zirve daha gerçekleşti. İsrail Başbakanı Netenyahu’nun enerji ve güvenlikten sorumlu temsilcisi David Meidan’ın pazartesi günü Ankara ’ya geldiği öğrenildi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı Hükümet yetkilileriyle toplantı yapan Meidan aynı gün yine sesizce Türkiye’den ayrıldı. Görüşmede, iki ülke arasında karşılıklı olarak elçiliklerin tekrar açılmasının kararlaştırıldığı ve Başbakan Erdoğan ’ın seçimlerden sonra İsrail’e ziyaretinin de gündeme geldiği belirtildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan ’ın ABD Başkanı Obama ile son görüşmesinde İsrail ile ilişkileri düzeltme adına kendilerine ne düşerse yapacağını ifade etmesinin ardından Türk-İsrail ilişkilerinde peş peşe görüşme trafiği başladı.

 

Erdoğan İsrail'e mi gidiyor

 

Meidan’ın Ankara çıkarmasında Akdeniz’deki enerji faaliyetleri konusunda Türkiye’nin kolaylaştırıcı rol oynayacağı belirtildi. Öte yandan Başbakan Erdoğan’ın İsrail ziyareti de gündemdeki konulardan biriydi. Ziyaretin seçimden sonraki ay içerisinde yapılması üzerinde duruldu. Erdoğan’ın ziyaretinden önce iki ülkenin elçiliklerini karşılıklı olarak açması yönünde karar alındı. Görüşmede güvenlik konuları genişçe ele alınırken Suriye ve PYD bağlamında Kürt sorunu da masaya yatırıldı.

 

Meidan en kritik isim

 

David Meidan yıllarca MOSSAD’ın iki numaralı koltuğundaydı. MOSSAD Başkanı olması beklenen Meidan, Netenyahu’nun Başbakan olması sonrasında ısrarlı talepler üzerine Netenyahu’nun yanına geçerek güvenlik ve enerji konusundaki en kritik isim oldu. Bu konularda Netenyahu’yu doğrudan temsil etme yetkisi verildi. Meidan’ın Başbakanlık’a geçmesi üzerine MOSSAD’ın başına Tamir Pardo atanmıştı.

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