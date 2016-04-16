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Dünya

İsrail: Türkiye ile anlaşma yüzde 90 tamam

Gazze Şeridi’ne bir liman inşa edilmesi konusunda da anlaşmanın sağlandığı belirtildi

16 Nisan 2016 18:35

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla yapılacak anlaşmanın yüzde 90 oranında tamamlandığını açıkladı.

Hürriyet'in ‘Times of Israel’ sitesine dayandırdığı habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakın isimlerden Yuval Steinitz, Gazze Şeridi’ne bir liman inşa edilmesi konusunda da anlaşmanın sağlandığını söyledi. Bu adımla, Gazze’nin ihtiyaç duyduğu malzemelerin KKTC’den bölgeye direkt olarak gönderilebilmesi planlanıyor.

İsrail askerlerinin, Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine 2010 yılında uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 10 Türk vatandaşı şehit olmuştu. Bu olayın ardından Türkiye-İsrail ilişkileri en düşük seviyeye gerilemişti. Türkiye’nin talep ettiği özür Netanyahu tarafından 3 yıl sonra dilenmişti. Tazminat konusunda da İsrail olumlu yaklaşırken Gazze ablukasının kaldırılması talebinin ne şekilde yerine getirileceği tartışılıyordu.

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